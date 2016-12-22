© НХЛ. Аризона - Эдмонтон

В среду в Лиге были сыграны две встречи.

Филадельфия - Вашингтон - 3:2 (Б)

1-й период

0:1 Вашингтон - Андре Бураковски - 3 (Дмитрий Орлов - 12, Ларс Эллер - 3), 18:24

2-й период

1:1 Филадельфия - Михаэль Раффль - 7 (Радко Гудас - 9, Якуб Ворачек - 24), 04:25

1:2 Вашингтон - Ларс Эллер - 3 (Джон Карлсон - 14, Андре Бураковски - 9), 09:53

2:2 Филадельфия - Клод Жиру - 10, 19:39

Буллиты

3:2 Филадельфия, Уэйн Симмондс

Правый крайний хозяев Уэйн Симмондс, Первая звезда матча, провел свой 400-й поединок за Филадельфию. Темнокожий канадец выступает за «Флайерз» шестой сезон, а до этого три сезона провел в Лос-Анджелесе.

Аризона - Эдмонтон - 2:3

1-й период

0:1 Эдмонтон - Марк Летесту - 7 (Зак Кэссиан - 6, Мэтт Хэндрикс - 2), 08:13

0:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 10 (Марк Летесту - 9, Леон Драйзайтль - 17), 15:07, в большинстве

2-й период

0:3 Эдмонтон - Мэтт Хэндрикс - 1 (Марк Летесту - 10, Зак Кэссиан - 7), 02:16

1:3 Аризона - Мартин Ханзал - 7 (Радим Врбата - 13, Оливер Экман-Ларссон - 10), 11:19, в большинстве

3-й период

2:3 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 7 (Радим Врбата - 14, Алекс Голигоски - 12), 19:53, в большинстве

В предыдущих 25 встречах (с января 2011-го) между этими командами Аризона неизменно набирала очки, одержав 21 победу. Серия стала шестой по протяженности за всю историю НХЛ, но Эдмонтон наконец-то «снял проклятие». Правый крайний хозяев Шейн Доун провел 1499-ю игру в регулярных чемпионатах — это 17-й показатель в истории Лиги.













Источник — Sport.ua

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